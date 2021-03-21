«Такого снегопада...»: когда окончательно тепло вернется в Псковскую область, рассказали синоптики

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Сегодня, 21 марта, зима пришла в регион с мокрым снегом в последний раз, рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В эти выходные зима нанесет еще один, последний удар» - сообщила синоптик перед наступлением выходных.

Однако, по ее словам, мороз еще подержится в регионе некоторое время. Всю наступающую неделю Псковская область будет прощаться с зимой.

Ранее мы подробно рассказывали, в какие дни на следующей неделе погода разогреется и запахнет весной.