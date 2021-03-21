В вечернем небе псковичи смогут увидеть МКС

Трек МКС, Луна и Юпитер. Фото из группы AstraAlert

В странах ближнего зарубежья, а также на большей части России, в том числе и Пскове, начался сезон хорошей вечерней видимости Международной космической станции. Об этом сообщили в группе «AstroAlert. Наблюдательная астрономия».

Псковичи смогут наблюдать искусственный спутник Земли около двух недель. Распознать его можно будет даже в городе, выглядит она как медленно плывущая космическая станция.

Блеск МКС в некоторые периоды может достигнуть около 4-й звёздной велечины, примерно как Венера. Станция следует с запада на восток. Время пролета через все небо составляет около 5-ти минут.

С помощью телескопа, при увеличении в 40 крат, можно разглядеть «крылья» из солнечных батарей – станций. Чтобы понять, где в данное время находится МКС, можно ввести свое местоположение на сайте heavens-above.com и перейти в соответствующий раздел «Cпутники – МКС».