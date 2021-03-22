Псковичка пожаловалась на скользкие тротуары

Фото: Сергей Грачев

Псковичка пожаловалась «Комсомольской правде в Пскове» на скользкие тротуары на Завеличье.

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«Снег выпал, красиво, конечно, но скользко теперь до невозможности, — отметила псковичка. — Видимо на солнце все начало таять вчера, а за ночь замерзло».

Женщина отметила, что сегодня из-за скользкой дороги не успела на автобус. «Ехал тут автобус, хотела добежать, а скользко, чуть не упала. Так что вот, стою жду автобус дальше», — пожаловалась женщина.

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Стоит отметить, что в центре города ситуация обстоит не лучше. И если в большинстве районов города снег с пешеходных дорожек убрали, то посыпать обледеневший тротуар песком почти нигде не стали.