В Гдове и Гдовском районе на 5 дней отключат электричество

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В Гдове и Гдовском районе с 22 по 26 марта запланировано отключение электричества. Связано это с ремонтными работами, пишет газета «Гдовская заря».

22 марта – деревни Голышкино, Верховье, Тупицино, Заклинье, Боровня, Брод, Дуброво, Гостичево, Лавынь;

23 марта – Гдов, улицы 1-я Слободская, 2-я Слободская, Лазника, Речной переулок, Печатникова, Белоцерковец, деревни Лядинки и Черма;

24 марта – деревни Партизанская, Ельма, Орел;

25 марта – Гдов, улица Гавриила Иванова, деревня Ветвеник;

26 марта – деревни Ветвеник, Барановка, Трутнево.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-800-220-0-22.