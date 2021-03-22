Псковичам предлагают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы

.

Псковичам предлагают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд».

В отборе регионального этапа могут принять участия творческие работы от авторов или коллектива создателей в четырёх номинациях:

1. Вместе против буллинга. Участники конкурса представляют видеоролик, раскрывающий проблему буллинга в подростковой среде.

2. Скажи зависимости нет. Необходимо осветить проблему зависимости современной молодёжи от гаджетов, компьютерных видеоигр, социальных сетей и т. п.;

3. Информационное мошенничество. Снимая ролик на данную тему нужно будет привлечь внимание и общественности к видам, методам, приёмам и способам, используемым злоумышленниками при совершении дистанционных преступлений. Кроме того, нужно отразить как нужно действовать гражданам в целях обеспечения безопасности.

4. Волонтёр – это звучит гордо. При выборе данной номинации в сюжете видеоролика нужно сделать акцент на пропаганде волонтёрской и добровольческой деятельности, её социальной значимости для личности и государства в целом.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди от 12 до 21 года. Региональный этап проходит с 20 марта по 20 апреля 2021 года. Конкурсные видеоролики необходимо присоать адресу pressauvd@mail.ru. Более подробная информации размещена на официальном сайте УМВД России по Псковской области.