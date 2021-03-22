О вспышке смертоносной болезни предупреждают россиян медики

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Медики России прогнозируют вспышку туберкулёза на фоне коронавируса. Об этом сообщил врач Александр мясников в интервью с информационным агентством URA.RU.

По словам специалиста, болезнь никуда не исчезала, но после пандемии коронавируса она может прогрессировать незаметно, ведь многие давно не проходили обследования. Кроме того, прием антибиотиков во время лечения коронавирусом могло сильно снизить возможность лечения туберкулеза.

«Нас ждет волна — это сто процентов. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке», — отметил Мясников.

По медицинским данным, за границей на 100 000 граждан приходится около 10 пациентов с туберкулёзом, а в России гораздо больше — от 60 до 100.

По статистическим данным, за границей всего порядка 10-ти пациентов больны туберкулезом на 100 000 граждан. В России насчитывается в 6, а то и в 10 раз больше зараженных.

Опасения врача подтвердила и фтизиатр Наталья Скрынник. По ее словам, не только на лечение, но и на диагностику туберкулеза может повлиять COVID-19.

«Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других», — пояснила специалист.