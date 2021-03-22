Часть улицы Леона Поземского в Пскове перекроют до августа

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С 1 апреля часть улицы Леона Поземского от улицы Набат до Ипподромной закроют для автомобильного транспорта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Данное решение связано с проведением ремонтных работ на улице Леона Поземского. Сообщается, что ремонт дороги планируется завершить до 25 августа. Объезд будет осуществляться по улице Ипподромной, проспекту Энтузиастов и улице Труда.

Из-за ремонтных работ маршрут движения четырнадцати автобусов в Пскове будет скорректирован.