Является ли лоджия частью жилого помещения, разъяснили псковичам

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Вопрос о лоджии и отношении ее к жилому помещению - вечный вопрос. Так как же на самом деле рассчитывается жилая площадь и входит ли в нее лоджия, разъяснили псковичам специалисты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по региону.

Как оказалось, точного определения площади объектов нет и все зависит от первоначальной рыночная стоимости. У квартиры обычно определяется общая и жилая площадь.

Расчет общей площади необходимо для рассчитывания оплаты за отопление, определения налога на имущество, а также расчета платы за содержание жилья и социальных выплат, учета нормы жилого помещения при заключении договора социального найма статистического наблюдения за объемами строительства и оформления технической документации на квартиру.

Общая площадь обычно шире, чем жилая. В нее входят как спальни и гостинные, так и кухни и санузлы.

«В настоящее время общая площадь жилого помещения рассчитывается в соответствие с пунктом 5 статьи 15 Жилищного кодекса Российской Федерации как сумма площадей всех его частей, включая площадь помещений вспомогательного использования, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас», – пояснила эксперт Кадастровой палаты Людмила Соколова.

В связи с этим, балконы и лоджии не включаются в общую площадь жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом РФ, вступившим в действие с 1 марта 2005 года.