Смотровую площадку Власьевской башни откроют для псковичей с 22 марта

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Смотровую площадку Власьевской башни теперь можно будет посетить псковичам и гостям города во время весенних каникул - с 22 по 28 марта включительно. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на Псково-Изборский музей-заповедник.

Башня будет работать с 11:00 до 18:00. Стоимость входного билета будет составлять 100 рублей для взрослого. Для школьников, студентов и пенсионеров будет действовать льготный вход за 50 рублей.

Помимо смотровой площадки в башне откроется выставка «Псковский кремль и его окрестности на старых фотографиях».

Дополнительные вопросы можно задать по телефону музея 8(8112)72-45-74.