Фото: Музей-заповедник Изборск

Псковская область заняла 55 место в «Национальном экологическом рейтинге регионов» за прошедшую зиму 2020-2021 годов. На первую строчку рейтинга встала Тамбовская область, заключает список из 85 субъектов России Иркутская область.

Рейтинг формируется на основе положительных и отрицательных эпизодов, связанных с экологией, всего четыре индекса формируют сводную цифру. Например, за информационно-психологический климат Псковская область получила шесть плюсов.

Это связано с открытостью, свободой слова и собраний по природоохранной тематике, независимости региональных СМИ и возможности каждому гражданину открыто и конструктивно обсуждать вопросы благополучия среды региона.

Кроме того, регион получил три плюса за образование и культуру. Но не обошлось и без минусов, так Псковская область получила по минусу за климат и биоразнообразие.