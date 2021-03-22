Около 1000 посетителей принял «Луки Парк» на выходных

Фото: сообщество Луки Парк ВКонтакте

«Великолучане активно провели выходные в великолукском парке культуры и отдыха» - пишет Луки.ру. Около 1000 человек посетили «Луки Парк» за выходные.

В первый день выходных в парке детей и взрослых развлекал живой динозавр, который раздавал конфеты, играл и танцевал с гостями парка.

Несмотря на снежную погоду, множество людей пришли покататься на каруселях, сходить в динопарк и поиграть в аркадные игры и тир.

Аквагримом можно было разрисовать себе лицо, а кафе предоставило весенние новинки. Бургеры, хот-доги, фирменные лимонады и торт Наполеон разработали и приготовили повара парка.