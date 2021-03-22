29 апреля в России пройдет «Диктант Победы»

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В России состоится Международная историческая акция «Диктант Победы» 29 апреля, пишет ТАСС.

В отличие от прошлого года, где тест захватывал в основном только победные битвы, в этом году отмечается 80-летие начала войны. В связи с этим, часть вопросов будет посвящена трагическим событиям первого этапа Великой Отечественной войны.

Часть вопросов будет посвящена великим полководцам, юбилеи которых отмечаются в этом году - Георгию Константиновичу Жукову и маршалу Рокоссовскому в этом году исполняется 125 лет.

По традиции, участвовать смогут все желающие. Всего тест будет содержать 25 заданий о войне. А для учеников школ большое количество баллов в тесте обеспечит преимущество при поступлении в вузы.