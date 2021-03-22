Летом псковичи смогут добраться до Евпатории поездом без пересадки

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Из Пскова летом начет курсировать прямой поезд в Евпаторий. Продажу билетов начала компания «Гранд Сервис Экспресс». Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Благодаря этому псковичи смогут без пересадок добраться до крымского города-курорта. Поезд начнет курсировать 26 мая. Чтобы добраться из Пскова до Евпатории придется провести в пути больше двух дней – 48 часов 25 минут.

Договоренность о включении двух беспересадочных вагонов, следующих по маршруту Псков – Великий Новгород – Чудово – Евпатория, достигнута между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и железнодорожной компанией еще в прошлом году.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте компании или по круглосуточному телефону контактного центра – 8 800 775 54 53.