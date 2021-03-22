Заставлял копать себе могилы и лаять, как собака: пскович довел беременную жену до суицида

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Пскович довел жену до суицида, заставляя ее лаять, как собака, и копать себе могилы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мужчина жестоко издевался над своей женой целых четыре года, с 2015 до 2019 года. Причиной всему стало чувство ревности, не имеющее под собой никаких оснований.

Обвиняемый часто измывался над женой в присутствии маленьких детей. Более того самих малышей он постоянно избивал и унижал. Часто он забирал жену с собой и увозил на несколько дней, оставляя детей одних в частном деревенском доме практически без еды.

Когда женщина была беременна, он регулярно бил ее: то металлической кочергой, то отверткой, то ножом. Тиран не один раз будил жену ночью и вывозил в лес или на кладбище, где заставлял копать себе могилу, угрожая убийством за неподчинение.

Помимо этого доставалось мучитель запрещал псковичке мыться, краситься и общаться со знакомыми. Часто он унижал ее в присутствии других людей, угрожая при этом расправой. Во время застольев и посиделок со своими друзьями он мог заставить жену залезать под стол и лаять, подражая собаке.

Потерпевшая несколько раз обращалась в правоохранительные органы, но после этого забирала заявления с надеждой на то, что супруг исправится. После очередного жестокого избиения она, не выдержав интенсивных психологических нагрузок и физического истязания, покончила жизнь самоубийством.

Мужчину обвиняют в истязании и доведении до самоубийства беременной женщины, издевательства над маленькими детьми и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На данный момент уголовное дело направлено в Бежаницкий районный суд.