Как привлечь инвесторов обсудили в Псковской области

Фото: Арсений Тимашов

Как привлечь в регион инвесторов и какие условия необходимо для этого создать, обсудили в ходе круглого стола представители пяти северных районов Псковской области. Мероприятие было организовано Агентством инвестиционного развития региона. Круглые столы пройдут в нескольких районах области, их участниками станут все муниципалитеты.

Участие в нем приняли представители прокуратуры, федеральной налоговой службы, профильных ведомств, общественных организаций, а также уполномоченный по правам предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

«Проведением подобных встреч преследуется важная цель — повышение инвестиционной привлекательности муниципальных районов», - отметил генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Вячеслав Федюнин.

Фото: Арсений Тимашов

По его словам, термин «инвестиционная привлекательность» у всех на слуху, но не все до конца понимают, что же это значит.

Псковская область – регион, привлекательный для инвесторов. Географическое положение, историческое наследие, ресурсы, в том числе земельные, несомненный плюс в деле привлечения инвесторов.

«Но не стоит забывать, что инвестиционная привлекательность - это не вещь в себе, - отметил Вячеслав Федюнин. - Важно найти инвестора, который бы захотел локализовать свое производство на территории региона, важно создать для этого все необходимые условия».

Однако, приходится сталкиваться с рядом препятствий: нехватка кадров, отсутствие инженерных и коммунальных сетей, развитой инфраструктуры, раздробленность земельных участков.

Фото: Арсений Тимашов

«В Псковской области 2/3 земель не используются, - отметил Вячеслав Федюнин. - Многие земельные массивы находятся в раздробленном состоянии, и работу по их объединению надо проводить уже сейчас. Сам инвестор вряд ли будет этим заниматься. Он просто найдет другую площадку и, возможно, не в нашей области».

На Инвестиционной карте региона, созданной в помощь инвесторам, сейчас размещены 130 площадок. Только с начала года специалисты Агентства провели около 15 встреч с инвесторами, которые заинтересовались объектами, на ней расположенными.

«Подбор инвестиционной площадки — один из ключевых вопросов, - отметил начальник отдела разработки и аналитики АИР ПО Павел Попов, рассказавший о возможностях работы Агентства с инвесторами. - Чем больше муниципалитеты предоставляют по ним информации, тем лучше. Важно в этом вопросе избежать формального подхода».

Работать с инвестором в Агентстве инвестиционного развития начинают еще до принятия им окончательного решения. Консультации, поддержка в выборе площадки, выход на инвестиционное соглашение — работа ведется в режиме одного окна.

Не менее важный вопрос — меры поддержки. Налоговые льготы по инвестпроектам, предоставление земельного участка без торгов, инвестиционный налоговый вычет — вот лишь часть того, на что инвестор может рассчитывать, начав работать в Псковской области.