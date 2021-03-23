Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Псков
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Псков
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1923 марта 2021 9:34

63 жителя Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

Коронавирус в Псковской области: последние данные на 23 марта

В Псковской области за прошедшие сутки зарегистрировали 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, у 33 813 жителей региона подтвердили COVID-19 за время пандемии в регионе.

Как сообщили в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников за минувшие сутки после выздоровления от инфекции с больничного вышли 12 псковичей. Всего с момента начала распространения коронавирусной инфекции на территории Псковской области вылечились 22 795 человек.

Кроме того за прошедшие сутки 858 человек человек сдали тест на COVID-19. За все время пандемии в регионе проведено 305 тысяч 456 исследований на предмет наличия коронавируса.