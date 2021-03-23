Псковичам назвали защищающий от старения витамин

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Кандидат медицинских наук, заведующая диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина рассказала, что дефицит витамина К может ускорить старение организма. Об этом пишет РИА Новости.

Витамин К содержится в зеленых продуктах, например в шпинате, салате-латуке и капусте. Его дефицит в организме может вызвать снижение интерлейкина, что ведет к проблемам иммунной системы и ускоряет процессы старения.

Этот витамин необходим для нормальной работы почек. Кроме того детям он нужен для развития скелета, а пожилым людям для защиты от остеопороза. Витамин К необходим для синтеза белков, он участвует в работе свертываемости крови.

«Если где-то повреждение сосудов — он образует сгусток, и кровотечение останавливается», —объяснила Инна Пичугина.