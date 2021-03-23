Все мусорные свалки России закроют к 2024 году

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По новому законодательству, все объекты, занимающиеся размещением и утилизацией отходов, которые не будут соответствовать нормам - закроют. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на заместителя генерального директора Института проектирования экологии и гигиены в Санкт-Петербурге Леонид Шимарек.

Стихийные свалки - это проблема многих регионов России. Но к 2024 году незаконные объекты по хранению отходов будут закрыты. Вместо них создадут другие, те, что будут полностью соответствовать новому законодательству в сфере обращения с отходами.

«Неотъемлемыми элементами всех объектов является следующее: видеонаблюдение, радиационный контроль, весовой контроль, то есть все отходы, поступающие на объект, должны быть взвешены», - сообщил Леонид Шимарек.

Специальная инструкция будет подразумевать полигоны с многоуровневой защитой почвы, на которой будут они располагаться. Неперерабатываемые отходы будут размещаться в особых «чашах» с изоляцией геоматериалами. А фильтрат, который скапливается при гниении отходов будет проходить многоэтапные очистные сооружения.