Псковичам рассказали, как улучшить экологию региона

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О том, какой вклад может сделать каждый пскович в улучшение экологической обстановки области, рассказал заместитель генерального директора Института проектирования и экологии в Санкт-Петербурге Леонид Шимарек.

По словам специалиста, от привычек населения напрямую зависит состояние экологии региона: «Первый элемент, который влияет на обращение с отходами, это снижение потребления и экологичный подход со стороны населения».

Каждый пскович может помочь региону стать экологичнее, сделав свой вклад:

1. Отказаться от ненужного пластика: прекратить использование одноразовой посуды, а вместо одноразовых пакетов использовать многоразовые сумки и авоськи.

2. Использовать альтернативную упаковку там, где это возможно. Например, стоит выбирать бумажную упаковку вместо пластиковой, так как она более экологичная.

3. Сортировать свои отходы и сдавать пластик на переработку.

В связи с пандемией коронавируса во всех странах увеличилось использование неперерабатываемой упаковки. А это сильно отражается и на мировой экологии:

«Люди больше находятся дома, больше заказывают доставки, которые приходят в упаковочном материале. Также это отходы, связанные с гигиеной: различная упаковка санитайзеров, маски и так далее», - пояснил эксперт.

Как пояснил спикер, все свалки России должны закрыться к 2024 году.