Псковичи обеспокоены состоянием исторических зданий в центре города

Фото: КП

После жалобы псковичи на сосульки, свисающие со здания на улице Советской, 7 в Пскове, жители города, посмотрев фотографии, всерьез обеспокоились состоянием самого здания.

«Там не только снег на голову пластами может съехать, но и элементы карниза – кирпичи, штукатурка и т.д». Стоит отметить, что переживания псковичей на этот счет обоснованы. Облицовочная часть здания находится в не очень хорошем техническом состоянии: за обсыпавшейся штукатуркой тут и там видны то кирпичи, то арматура.

Здание, о котором идет речь, хорошо знакомо псковичам и гостям нашего города, поскольку уже более двухсот лет обозначает первоначальный парадный фасад главной псковской площади губернского периода. И то, что оно оставлено без внимания, не оставляет равнодушными не только любителей истории, но и рядовых граждан.

«Грустно, когда разрушаются и ветшают без должного ухода подобные исторические здания в самом центре города», — пишут псковичи. — На Октябрьском, напротив Летнего, под балконами страшно находиться, того и гляди сорвутся и быть беде. По ул. Гоголя тоже, мимо красивых, но разрушающихся построек, ходить надо с опаской», — грустно отмечают псковичи».

Псковичи отмечают, что реставрация зданий в городе проводится очень странно, «ненадолго как-то: залепят, замажут, а глядишь, оно опять очень скоро всё сыпется и рушится».