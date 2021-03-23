Псковичка пожаловалась на устрашающие сосульки в центре города

Фото: КП

Псковичка пожаловалась в группе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте» на огромные сосульки, «украшающие» арку на улице Советской в Пскове.

«В службу 055 я звонила в 13:56 — заявку приняли. Сейчас 18:40, ничего не изменилось. Меры не приняты. Так что бдительность не теряем», — написала вчера женщина. Сегодня в 9 часов утра сосульки так и остались гордо висеть на том же самом месте. С той лишь разницей, что немного ближе подобрались к краю крыши.

Как нам рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе «055», каждый человек в своем районе может пожаловаться на сосульки в домоуправление «Там прекрасно знают как бороться с сосульками и что делать в такой ситуации», – пояснил нам дежурный специалист.

Фото: КП

Но если вы встретились с сосульками где-то в другом месте, то можно позвонить в едино дежурно-диспетчерскую службу, набрав номер 055. Работники ЕДД, в свою очередь, переадресуют все заявки в отдел ЖКХ и муниципального жилищного контроля УГХ и уже там будут решать данный вопрос.

Многие комментаторы обратили внимание на то, что сосульки — не единственная проблема этого здания.