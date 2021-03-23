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Происшествия23 марта 2021 12:43

Пять человек погибло в пожарах в Псковской области с начала 2021 года

Источник:kp.ru
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Фото: telegram-канал "Псковская сводка".

Пять человек погибли в результате пожаров в Псковской области с начала года, сообщает telegram-канал «Псковская сводка» со ссылкой на ГУ МЧС России.

Всего за этот период зафиксировано 52 пожара. В них пострадали шесть человек, спасено 24. Основными причинами пожара стали неосторожное обращение с огнём и аварийный режим работы электрооборудования.

МЧС призывает гражданам соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае обнаружения возгорания звонить по телефону 01, 101, 112.

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