Пять человек погибло в пожарах в Псковской области с начала 2021 года

Фото: telegram-канал "Псковская сводка".

Пять человек погибли в результате пожаров в Псковской области с начала года, сообщает telegram-канал «Псковская сводка» со ссылкой на ГУ МЧС России.

Всего за этот период зафиксировано 52 пожара. В них пострадали шесть человек, спасено 24. Основными причинами пожара стали неосторожное обращение с огнём и аварийный режим работы электрооборудования.

МЧС призывает гражданам соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае обнаружения возгорания звонить по телефону 01, 101, 112.