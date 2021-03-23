Псковичи могут сообщить о совершенных военнослужащими преступлениях по телефону доверия

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Следственное отделение 301 военного следственного отдела расположенного в Пскове на улице Николая Васильева, д. 77, принимает сообщения от псковичей о совершенных военнослужащими на территории Псковской области преступлениях.

В полномочия 301 военного следственного отдела входит исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве о преступлениях, совершенных военнослужащими на территории Республики Карелия, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

Прием граждан в Пскове ежедневно ведет заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Лысенко А. В. в рабочие дни с 9 до 18 часов, а дежурный следователь – круглосуточно.

Звонки принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (8112) 69-82-36.

Главный отдел 301 военный следственный отдел СК России по Западному военному округу расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 34. Сообщения о преступлениях в этом следственном отделе принимаются круглосуточно по «телефону доверия»: 8 (812) 786-42-35. Этот же номер используется круглосуточно в качестве телефонной линии «ребенок в опасности».