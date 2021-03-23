Сквер медиков предлагают создать в Псковской области

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Пскович обратился к губернатору Псковской области с инициативой создания сквера медиков-героев. Свое обращение он опубликовал на сайте губернатора.

Пскович акцентировал внимание на том, что пандемия коронавируса показала всему обществу и государству важность и значимость труда медиков:

«Вопрос патриотического воспитания очень важен. Уважение к труду медиков, привитие этого уважения – важнейший вопрос, без решения которого проблему дефицита медицинских кадров не решить», - уверен пскович.

Мужчина предположил, что в таком сквере может быть размещена медицинская история региона. А молодежь сможет беспрепятственно ознакомиться с ней.

«Выражаю надежду, что в Псковской области (возможно, в городе Пскове) будет создан сквер героев нашего времени – медиков. Сквер, в котором, возможно, будет установлена памятная доска в честь героев в белых халатах, павших от профессиональных заболеваний, сквер, в котором будут информационные щиты, рассказывающие о тяжелом, важном, значимом труде медицинских сестер, младшего медицинского персонала, фельдшеров (в первую очередь службы скорой медицинской помощи) и врачей», - написал пскович в обращении.