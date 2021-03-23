45 оборотов вокруг Земли накатал старейший псковский автобус

.

Автобус из автопарка «Псковпассажиравтотранса» за время своей работы успел накатать расстояние в 45 оборотов вокруг Земли. Об этом в эфире проекта ПАИ-live рассказал главный инженер государственного предприятия «Псковпассажиравтотранс» Александр Лупанди.

Самые первые автобусы в псковском автопарке начали работать с 1995 года. На сегодня почти у всех из них сгнили кузова. Самый старейший автобус имеет пробег в 1 млн 800 километров, а это соответствует 45 оборотам вокруг Земли по экватору.

«Дай бог столько же проездим на ЛиАЗах», - отметил Лупандин, добавив, что в данный мемент особых нареканий на эксплуатацию ЛиАЗов нет.

«Это лучше, чем старые Mercedes, которые свой срок в два раза превысили» - подчеркнул Александр Лупандин.