Три дня псковичи будут чувствовать недомогания из-за магнитных бурь

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В последних числах марта - 28, 29 и 30 Псковскую область ожидает всплеск магнитных бурь. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

В эти дни произойдет резкий скачок в магнитосфере из-за вспышки на солнце. Метеозависимые псковичи смогут почувствовать усталость, головную боль. Также возможны скачки артериального давления.

Все эти симптомы приведут к быстрой утомляемости организма. Поэтому людям с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями необходимо внимательнее отнестись к своему здоровью на протяжении трех последних дней марта.