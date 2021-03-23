О датах начала весенней охоты предупредили жителей Псковской области

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В Псковской области озвучили сроки начала весенней охоты в 2021 году. Указ об этом размещён на портале нормативно-правовых актов региона. Документ подписан исполняющей обязанности губернатора Вера Емельянова.

Сроки весенней охоты на территории Псковской области в 2021 году:

С 3 по 12 апреля – не водоплавающую дичь: гуси, селезни уток.

С 17 по 26 апреля – на боровую дичь: глухарь, тетерев, вальдшнеп.

С 3 апреля по 10 мая – на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток.

Ранее выданные разрешения на охоту не нужно дополнительно изменять. Однако их действие будет ограничиваться строго в установленные сроки, а за нарушение предусмотрена административная ответственность (в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до 2-х лет).