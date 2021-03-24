Запертых в сарае щенков от голодной смерти спасли жители деревни Вёска Новоржевского района

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История по спасению развернулась в деревне Вёска Новоржевского района накануне. Не равнодушные жители деревни стали инициаторами вызволения щенков из сарая нерадивого соседа. Эту историю Псковскому агентству информации рассказала местная жительница Елена, которая первая среагировала на жестокую историю.

«На улице я случайно стала свидетелем разговора нескольких женщин, которые в крайней мере возмущения обсуждали поведение одного из жителей деревни. Оказалось, что по его вине на краю деревни собака в сарае закрыта уже неделю, - рассказала Елена. – А когда выяснилось, что в другом районе деревни также в сарае под замком 10 дней без еды и воды томятся ее трехмесячные щенки, - это для меня явилось сигналом к действию. Так как я работаю в администрации волости, я восприняла это как обращение граждан. Стала думать, что же делать в такой ситуации».

Как проходила история спасения щенков и почему животных всё-таки оставили у хозяина, читайте на сайте ПАИ.