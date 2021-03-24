30 гостиницам и 10 туроператорам оказали поддержку во время пандемии COVID-19

В Псковской области в период пандемии коронавируса 30 гостиницам и 10 туроператорам была оказана финансовая поддержка на сумму около 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Об этом на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым рассказала и. о. председателя регионального комитета по туризму Марина Егорова. Она отметила, что ситуация в туристической сфере в 2020 году была непростой и поблагодарила губернатора за поддержку отрасли в сложный период.

Марина Егорова обратила внимание на то, что в конце прошлого года представители туриндустрии дополнительно привлекли в регион 11 млн рублей. «Четыре представителя туриндустрии стали победителями конкурса грантов. На эти средства будут реализованы проекты по строительству кемпингов и модульной гостиницы. Также будет создан информационный центр в Пушкинских Горах и мобильное приложение «Путеводитель по объектам ЮНЕСКО», — рассказала она.