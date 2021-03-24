Родителей псковских школьников приглашают сдать ЕГЭ

.

Родителей псковских школьников приглашают попробовать сдать ЕГЭ. Об этом сообщили на официальной странице администрации Пскова в социальной сети «ВКонтакте».

Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» пройдет 2 апреля в Средней общеобразовательной школе № 24 им. Л. И. Малякова.

Участникам придется прочувствовать весь волнующий процесс от начала до конца: от рамки металлодетектора до получения результатов. В рамках данной акции решено проверить знание псковичей по русскому языку. Псковичам предоставят сокращенные варианты экзаменационных работ, чтобы участники могли за короткий срок познакомиться с заданиями различных типов.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, а также познакомить родителей с самой процедурой проведения экзамена.