Врачи заключили: все псковичи старше 30 лет инфицированы туберкулёзом

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Главный врач Противотуберкулезного диспансера Псковской области Сергей Богатин в эфире проекта ПАИ-live рассказал, что к 30 годам всё взрослое население инфицировано туберкулёзом.

При рождении человеку делают в плечо прививку БЦЖ, вакцину против туберкулёза, приготовленную из штамма ослабленной живой бычьей туберкулёзной палочки. К 30 годам уже всё взрослое население инфицировано, однако, все зависит от организма и иммунитета. Медик отметил, что нервы и стрессовые ситуации сильно повышают риск заражения.

«Хотелось бы, чтобы мамы не отказывались от данной прививки, – отметил Сергей Богатин. – Потом идёт ревакцинация – это гарантирует на 95%, что ты не заболеешь туберкулёзом». Медик подчеркнул, что в случае заражения у привитых болезнь будет протекать в более легкой форме.

Также Сергей Богатин призывает вести здоровый образ жизни, поскольку у человека с крепким здоровьем шансов заболеть туберкулёзом намного меньше, мыть руки и продукты после магазинов и носить маски в медучреждениях.