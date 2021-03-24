Сергей Богатин: заражение туберкулезом происходит в течении 15 минут и остается в организме до 5 лет

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Заражение туберкулезом происходит очень быстро. Достаточно 15-ти минут. О том, как это происходит, рассказал в эфире ПАИ-live главный врач Псковского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин.

«Представим, что вот я больной туберкулёзом без маски, на лице у меня не написано, на лбу не написано, вы тоже без маски, мы посидим в помещении 15-20 минут, и этого будет достаточно, чтобы вы инфицировались этими бактериями. Всё как с ковидом… При чихании, при разговоре…» - уточнил Сергей Богатин.

Специалист отметил, что туберкулёзная палочка «ещё и очень хитрая». «Под прямыми солнечными лучами, летом, на воздухе она погибает через 40 минут. В закрытых помещениях, зданиях, кинотеатрах, автобусах, метрополитене, куда солнечные лучи не попадают, эта палочка живёт до 3-5 лет. И с пылью, когда мы делаем уборку, всё это может попасть в организм человека», - отметил врач.