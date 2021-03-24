Из псковского противотуберкулёзного диспансера иногда сбегают пациенты. Об этом рассказал в эфире проекта ПАИ-live главный врач Псковского областного противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин.

В диспансере пациентам строго запрещено выходить на улицу. Однако некоторые не просто игнорируют данный запрет и выходят на улицу, но и покидают стены учреждения навсегда, сбегают.

«У нас здесь не тюремная система, пулемёт и охрану по кругу не поставишь. Но мы всех уговариваем, объясняем, просим подумать о здоровье, о близких. Есть психолог, который работает с пациентами, объясняет, что нужно перетерпеть. А вот когда абацилируешься [прекращение бактериовыделения. - ред.], когда мы подтверждаем это бактериологическими методами, тогда пациент может продолжить лечение дома», – пояснил Сергей Богатин.