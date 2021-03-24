В Пскове может появиться временная переправа через реку Великую

.

На время реконструкции Ольгинского моста над рекой Великой в Пскове может появиться дополнительный мост для переправы. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live .

«Я видел варианты проектирования. Действительно, там представлены интересные арочные конструкции. Понятно, что 100% исторического облика они не воссоздадут, потому что за это время и мост стал шире, и ситуация немного поменялась, и материалы поменялись, но будем стараться максимально его воссоздать, - отметил Елкин. - Конечно, есть определенные моменты, и я знаю, что проектировщики вместе с городом сейчас решают их с комитетом по охране объектов культурного наследия. Это исторический центр города, одна из опор моста — это вообще фактически кремлевская стена, с другой стороны есть Анастасиевская часовня. Много моментов, которые нужно увязать друг с другом, вписать в архитектуру».

Этими же вопросами занимается главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. «Мы понимаем, что объект будет очень дорогим, капиталоёмким и продолжительным по времени, потому что, действительно, это грандиозное строительство. Ведём переговоры с администрацией Пскова по поводу альтернативного временного объезда. Может, придётся сделать временный мост, как это делается в Санкт-Петербурге», - добавил Борис Елкин.

Реконструкция моста, по словам Елкина, по затратам будет равна строительству Северного обхода. А это более двух миллиардов рублей.

«Если мы еще будем делать временный объезд... Тут надо смотреть, в каком створе его делать. У нас везде исторический центр, сложно там что-то подкорректировать. Лично у меня наработки есть, и я хочу ими поделиться с городом, а они уже скажут, где это возможно сделать. Сделаем всё, чтобы временный объезд был. Хотя мы понимаем, что это на 100% не обеспечит тот поток, который сейчас существует. Вдоль реки идут достаточно маленькие улочки. Будем где-то делать одностороннее движение» - заключил спикер.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству напомнил, что в данный момент весь проект реконструкции находится в подвешенном состоянии и о старте говорить еще очень рано. Кроме того, чтобы реализовать этот грандиозный, но капиталоемкий проект, необходимо федеральное финансирование.

О том, каким планируется сделать мост после ремонта, Борис Елкин рассказывал ранее.