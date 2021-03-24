Краснохвостого жако по имени Царь не разрешили вывезти из Псковской области

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Владельцам попугая по имени Царь запретили вывозить птицу из региона. Об этом сообщили на пресс-конференции по вопросам контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора на государственных границах в Псковской области.

По словам заместителя начальника отдела пограничного ветеринарного контроля Нины Романовой, птица, с которой хотели пересечь границу, относится к редким попугаям вида краснохвостый жако.

В настоящее время этот вид находится под угрозой исчезновения, поэтому на вывоз птицы необходимо особое разрешение. Но у хозяев его на тот момент не было.