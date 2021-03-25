27 марта в Пскове откроется креативное пространство «Лофт»

Так лофт выглядел 3 марта, Фото: @loft.pskov

В эту субботу в 15:00 в Пскове откроется креативное пространство «Лофт». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте новой площадки.

«Случилось то, о чём мы мечтали долгое время. Мы открываем «Лофт»! Его двери распахнутся, чтобы изменить жизнь в Пскове. Самоуверенно? Да, но у нас есть все основания так утверждать. Время близится к полуночи, мы до сих пор здесь и, если честно, не хочется уходить. «Лофт» – это не просто пространство. Это – ваш и наш дом», - написали организаторы, участвующие в подготовке пространства к открытию.

Из-за коронавируса количество посетителей на открытии будет ограничено. В «Лофте» одновременно смогут присутствовать максимум 80 человек. Однако, как отметили участвующие в подготовке пространства, можно приходить не к открытию пространства, а позднее, до 21:00.

В комментариях к этому посту в Instagram-аккаунте отметился и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он написал: «Приглашение принято!) Я приеду:)».