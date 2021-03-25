Подорожание сахара, подсолнечного масла и куриных яиц отметили в Росстат

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Цены на рассыпчатый сахар, подсолнечное масло и куриные яйца в России с 16 марта ускорили рост. Однако стоимость курицы немного замедлилась исходя из данных Росстата, пишет РИА Новости.

С 16 по 22 марта, по статистическим данным ведомства, сахар-песок в среднем подорожал на 0,8%, на прошлой неделе рост продуктов составил 0,4%.

«На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,8%. В 53 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 22 субъектах – на 1,1-3,8%. В 8 субъектах цены не изменились. В то же время в Архангельской и Псковской областях цены на сахар-песок снизились на 0,7% и 0,2% соответственно», - говорится в сообщении Росстата.

Подсолнечное масло за тот же период подорожало на 0,5%. На куриные яйца цена повысилась в среднем на 1,3%, тогда как неделей ранее - всего на 0,9%.