У 4 псковских школ есть замечания по организации питания для школьников

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У четырёх общеобразовательных учреждений Пскова есть замечания от Управления Роспотребнадзора по части организации питания для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова, отметив, что данные актуальны на 1 января 2021 года.

Речь идет о многопрофильном правовом лицее №8, средней общеобразовательной школе №9 им. А.С. Пушкина, лицее «Развитие и социально-экономическом лицее №21 имени Героя России С.В. Самойлова.

В этих школах финансирование расходов на организацию питания будет осуществляться из двух источников: бюджета города и региона. В школах, не имеющих замечаний, финансирование будет дополнительно осуществлять еще и из федерального бюджета.