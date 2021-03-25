Цена обеда для младшеклассника в Псковской области составляет 66 рублей

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Цена одного обеда для учащегося младших классов в Псковской области составляет 66 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Пскова.

Для детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья цена обеда составляет 106 рублей.

На предстоящей 48-ой сессии депутаты обсудят изменения в решении Псковской городской Думы «Об утверждении Положения о финансировании расходов на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пскова».

Для общеобразовательных учреждений Пскова, которые не имеют замечаний от Управления Роспотребнадзора, финансирование питания будет осуществляться из трех источников: бюджет города, бюджет региона и федерации.

По данным на 1 января в Пскове у 4 общеобразовательных учреждений есть замечания по организации питания для школьников. Их будут финансировать из двух источников.