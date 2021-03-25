С 1 апреля изменится схема движения порядка 30-ти автобусов в Пскове

Дорожные работы станут причиной изменения автобусного сообщения в Пскове. С 1 апреля временно перекроют улицу Леона Поземского (от поворота на улицу Набат до поворота на улицу Ипподромную). Об изменениях маршрутов общественного транспорта сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ:

№ № 1, 118, 124, 124а, 109, 113, 114, 121, 127, 138, 142, 213, 214, 318. Будут следовать по маршрутам от пл. Ленина до ул.Труда, с выездом на проспект Энтузиастов, по улице Ипподромной с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

№ № 1, 118, 124, 124а будут следовать со всеми дополнительными остановками по ходу движения.

Маршрут № 25 от площади Ленина следуют по улицам Труда, Текстильной, Архив, Звёздной, Труда, площади Ленина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Остановки «Улица Олега Кошевого», «Улица Александра Невского» временно не действуют.

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ:

№ № 109, 113, 114, 121, 127, 138, 142, 213, 214, 318 следуют с дополнительными остановками «Улица Волкова» и «Псковпищепром». Остановки «Улица Олега Кошевого», «Улица Александра Невского» временно не действуют.

НАПОМНИМ:

Реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове идет в рамках проекта «Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский». Вторая очередь реконструкции стартует 1 апреля. Планируется, что указанный участок дороги будет перекрыт до 25 августа. Автомобилистам предлагается объезд по улице Ипподромной, проспекту Энтузиастов и улице Труда.