Заслуженного четвероногого сотрудника псковского предприятия выгоняют на улицу

Фото: "Зоозащита".

В Пскове ищут дом старому коту, который порядка десяти лет жил на одном из пищевых предприятий. Об этом рассказали в общественной организации «Зоозащита».

Животное пришло на предприятие уже довольно взрослым. Имени за время жизни на предприятии ему так и не дали. «Просто наш Кот. Он ласковый, спокойный, доверчивый, не вредный. Он был душой небольшого коллектива, в котором поменялся директор», - написали зоозащитники.

Фото: "Зоозащита".

У всех сотрудников предприятия уже очень много подобранных животных. Поэтому кот так и жил в цеху все эти 10 лет, а через две недели будет вынужден отправиться на улицу.

«Дальше неизвестность, мучения, страдания. Мы очень надеемся, что у кого-то дрогнет сердечко, и этому старикану найдется дом для доживания в домашнем уюте и тепле», - отметили в «Зоозащите» и подчеркнули, что они готовы предоставить любую помощь тому, кто готов будет приютить несчастное животное.

Если вам приглянулся Кот, позвоните по телефону 8-911-362-31-25.