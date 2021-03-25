Подсветку памятников отключат во время акции «Час Земли» в Пскове

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Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области присоединится к акции «Час Земли». Сотрудники комитета рассказали «Псковской правде», что планируют отключение архитектурной подсветки некоторых псковских памятников на час в поддержку акции.

Международная экологическая акция состоится 27 марта. В рамках акции участникам предложено отказаться от электроприборов, создающих освещение. Присоединиться к акции можно с 20:30 до 21:30 в субботу.

В Псковской области поддерживать акцию будут отключением освещения в ансамбле Псковского кремля, в доме Батова, который располагается на улице Ленина, 8, в некоторых помещениях Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, а также в Изборске. Там решили отказаться от освещения крепости и усадебных домов.

В 2021 году акция посвящена открытости экологической информации и ее доступности для населения.