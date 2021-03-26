Пять пешеходных переходов могут убрать в Пскове

Фото: Тарасова Анастасия

Ещё пять пешеходных переходов ликвидируют в Пскове. Об этом рассказал начальник УГИБДД УМВД по Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-live. В частности, может исчезнуть пешеходный переход у дома №10 по Октябрьскому проспекту, переход с Октябрьского проспекта на Вокзальную и еще один на перекрестке Крестовское шоссе - Островская улица. «Этот вопрос обсуждаются. – отметил спикер. – Либо мы их оборудуем светофорными объектами, либо ликвидируем», – пояснил он. Он напомнил, что согласно новому ГОСТу, нерегулируемых пешеходных переходов на четырехполосных дорогах быть не должно. Таких пешеходных переходов в Пскове сейчас 35.

«Мы с администрацией Пскова работаем, чтобы обеспечить безопасность на таких широких улицах и, соответственно, безопасный переход проезжих частей. Если пешеходный переход небезопасен, то возникает вопрос о целесообразности нахождения его в том или ином месте», – уточнил Владимир Папорт.