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На 210 тысяч псковичей приходится 115 тысяч автомобилей. Об этом рассказал начальник УГИБДД УМВД по Пскову Владимир Папорт в эфире ПАИ-live.

Спикер обратил внимание, что количество личного транспорта в городе каждый год увеличивается примерно на три тысячи. Кроме того он отметил, что к 115 тысячам машин можно прибавить ещё 30-40 тысяч машин людей, которые приехали из муниципалитетов. И это по самым скромным подсчетам.

«В Пскове работает практически весь Псковский район. Плюс приезжие из других муниципалитетов. Соответственно, плотность автомобильного трафика достаточно высокая», – сообщил Владимир Папорт.