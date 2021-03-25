Вячеслав Федюнин о заседании круглого стола в Опочке: Есть интересные предложения, которые можно и нужно развивать

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24 марта в Опочке обсуждали темы создания условий для привлечения инвесторов в муниципалитетах региона. Инициатором проведения серии мероприятий по данной тематике выступило Агентство инвестиционного развития Псковской области. Это уже вторая встреча, на которую были приглашены представители Себежского, Красногородского, Пустошкинского, Пушкиногорского районов, федеральной налоговой службы, прокуратуры, предприниматели Опочецкого района.

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Генеральный директор ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Вячеслав Федюнин отметил, что целью круглого стола в Опочке является не презентация инструментов или мер, а разбор тех ситуаций, которые существуют.

Глава муниципалитета Юрий Ильин, открывая круглый стол, отметил, что маленькие районы также заинтересованы в привлечении инвесторов на свою территорию.

«Где есть инвестор – там есть движение, рабочие места, перечисления в бюджет, строительство и развитие», - сказал Юрий Ильин и выразил надежду, что подобные встречи будут проводиться на постоянной основе.

Вячеслав Федюнин в своем выступлении отметил, что каждый район региона обладает своим определенным потенциалом, который в полной мере не используется.

«Мы вместе выполняем одну общую задачу – формирование благоприятного инвестиционного климата», - подчеркнул Федюнин.

Он также сказал о том, что в регионе есть ресурсы для инвесторов. Прежде всего, создана инвестиционная карта, которая содержит информацию о 130 площадках с подробным описанием – наличие инфраструктуры, дорожной сети, обременения и т.д.

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В районах, которые присутствовали на встрече, сформировано только 11 площадок, в то время как в Печорском районе их 22, отметил Вячеслав Федюнин.

«В Опочецком районе есть интересные предложения, которые можно и нужно развивать», - добавил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области.

Основными проблемами реализации инвестиционных проектов являются отсутствие достаточной инженерной инфраструктуры, раздробленность земельных участков, а также территориальное планирование.

Вячеслав Федюнин выразил надежду на то, что скоро постановлением администрации будет утвержден регламент «одного окна», где в рамках работы с Агентством будут погружены все проекты и определены требования к ним.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев отметил, что главной целью является наладить взаимодействие между органами местного самоуправления и бизнесом с участием органов исполнительной власти в рамках реализации инвестпроектов.

Подводя итоги взаимодействия с бизнес-сообществом за 2020 год, Аркадий Мурылев отметил, что количество обращений увеличилось на 40% и составило порядка 400. Основная масса обращений была от предпринимателей и юридических лиц, которые поступили практически из каждого района области. В результате чего удалось сформировать определенный список проблем.

«Это, прежде всего, высокие тарифы на энергоносители, тяжелая налоговая нагрузка, нарушения в исполнении государственных и муниципальных контрактов, сложности получения финансовых услуг, защита авторских и интеллектуальных прав, а также вопросы, связанные с мерами поддержки в период пандемии коронавируса», - рассказал Аркадий Мурылев.

Общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Опочецкого района Алексей Разумовский обозначил сразу несколько проблем. В частности, наличие у Опочки статуса исторического поселения, который блокируют строительство в городе.

По поводу одной из проблем глава Опочецкого района Юрий Ильин обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадию Мурылеву с просьбой оказать помощь в решении вопроса изменения расстояния в границах защитных зон объектов культурного наследия для дальнейшего комплексного развития территории района.

В заключении встречи Вячеслав Федюнин призвал во всех сложностях искать возможные пути их преодоления.

«Есть кропотливая ежедневная работа и Агентство инвестиционного развития Псковской области – ваш активный помощник», - заключил он.