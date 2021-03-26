Два человека пострадали при пожаре в Псковской городской больнице

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В пульмонологическом отделении Псковской городской больницы произошёл пожар, пишет официальный Telegram-канал региона.

«Как нам сообщили в комитете по здравоохранению региона, возгорание произошло в палате на 4 этаже пульмонологического отделения. Две постовые сестры сработали оперативно, на своих руках эвакуировали всё отделение и применили средства пожаротушения. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания» - сообщили на канале.

На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. В больнице дежурит скорая и главврач больницы. Причины произошедшего выясняются.