Виновник пожара в Псковской городской больнице попал в реанимацию

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Один из двоих пострадавших при пожаре в Псковской городской больнице попал в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сегодня, 26 марта, в 03:07 поступило сообщение о возгорании на четвертом этаже в пульмонологическом отделении городской больницы в Пскове. В результате пожара двое мужчин пострадали. По предварительным данным, 45-летний мужчина получил отравление угарным газом, термические ожоги полости рта верхних дыхательных путей, а также ожоги лица и головы. Его доставили в реанимационное отделение.

По предварительной информации, мужчина, находясь в кислородной маске решил закурить, в следствии чего произошел хлопок прямо у его лица.

Из-за виновника происшествия пострадало еще два человека. Еще один 73-летний мужчина отделался термическими ожогами рук второй степени и его перевели в другую палату.

Еще одна женщина надышалась дымом. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Остальных пациентов отделения эвакуировали дежурившие медсестры. Всего было спасено 18 человек, из больницы эвакуировано – 20. Две медсестры первыми бросились на огонь с огнетушителями.

В следствии пожара оказалась повреждена кровать закурившего пациента и стена около нее. Все помещение палаты закопчено по всей площади.