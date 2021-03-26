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Общество26 марта 2021 13:10

В 2021 году в Псковской области не зафиксирован ни один укус клеща

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
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Сезон активности клещей в Псковской области ещё не начался. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Управление Роспотребнадзора.

Эпидемиологический сезон уже начался. Согласно прогнозам ведомства, клещи должны были активизироваться еще в 20-х числах марта. Однако на сегодняшний день на территории региона не было выявлено еще ни одного укуса клеща.

В прошлом году активность клещей началась раньше из-за теплой зимы. За неделю с 13 по 18 марта 2020 года с укусами клещей обратились 10 человек.