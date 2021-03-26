Председателем комитета по земельным ресурсам и градостроительству избран Валерий Тюменцев

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Председателем комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы избран Валерий Тюменцев. Об этом сообщается на официальном сайте Пскова.

Нового председателя Комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности выбрали путем тайного голосования. За Валерия Тюменцева проголосовали 14 человек.

Чтобы выбор утвердили, необходимо было набрать минимум 13 голосов. Также на это место претендовал заместитель Главы города Александр Баев, он набрал 8 голосов.