Псков
Еще
Радио
Псков
Еще
Радио
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 марта 2021 13:22

Председателем комитета по земельным ресурсам и градостроительству избран Валерий Тюменцев

Анастасия ТАРАСОВААнастасия ТАРАСОВА
КомментироватьОставить комментарий

.

Председателем комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы избран Валерий Тюменцев. Об этом сообщается на официальном сайте Пскова.

Нового председателя Комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности выбрали путем тайного голосования. За Валерия Тюменцева проголосовали 14 человек.

Чтобы выбор утвердили, необходимо было набрать минимум 13 голосов. Также на это место претендовал заместитель Главы города Александр Баев, он набрал 8 голосов.