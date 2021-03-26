Псковские девятиклассники напишут контрольные работы вместо ОГЭ 18-21 мая

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Псковские девятиклассники будут писать контрольные работы по предметам по выбору вместо Основного госэкзамена с 18 по 21 мая, сообщает «Интерфакс».

Контрольные работы проведут по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Девятиклассникам предстоит написать только одну работу из данного перечня предметов. Заявления о выборе нужно подать до 30 апреля. Писать работы девятиклассники будут в своих школах.

Обязательными для сдачи для девятиклассников остаются русский язык и математика.